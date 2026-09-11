MICAM Milano: la 102a edizione rafforza il ruolo di hub internazionale delle calzature

(Teleborsa) - MICAM Milano in programma dal 13 al 15 settembre a Fiera Milano Rho apre con 758 marchi presenti in esposizione, di cui 378 italiani e 380 internazionali, a conferma della forte vocazione internazionale della manifestazione. L’appuntamento si inserisce in una fase di evoluzione del mercato calzaturiero internazionale e rafforza il proprio focus sulla business community, con particolare attenzione ai buyer, alle dinamiche del retail e all’internazionalizzazione.



Gli espositori presenti provengono da 29 Paesi, con Spagna, Turchia, Brasile, Germania e Portogallo tra i principali mercati internazionali rappresentati. Sul fronte della distribuzione, sono 130 i Paesi di provenienza dei buyer coinvolti nella manifestazione. Accanto ai mercati europei consolidati – Francia, Germania, Spagna, Svizzera, Belgio, Polonia e Paesi Bassi – MICAM Milano prevede, in base alle registrazioni, una presenza di Stati Uniti, Cina, Giappone, Kazakistan, Israele e Canada. L’edizione di settembre vede inoltre il coinvolgimento di nuovi Paesi, tra cui Danimarca, Australia, Malesia, Indonesia, Thailandia, Nigeria e Ghana.



Al centro dell’edizione di settembre c’è il rapporto con la distribuzione, sostenuto da un importante programma di incoming internazionale grazie alla collaborazione con Ice e Maeci e da una serie di strumenti pensati per rendere più efficace il lavoro dei buyer prima e durante la manifestazione.



Tra le novità della prossima edizione c’è la nuova piattaforma di matchmaking, che consente ai visitatori di individuare gli espositori in base ai propri interessi, scoprire le collezioni e ricercare brand e categorie merceologiche, avviare conversazioni via chat e programmare incontri prima dell’arrivo in fiera. La piattaforma permette inoltre di costruire un’agenda personalizzata, con l’obiettivo di ottimizzare i tempi della visita e concentrare gli incontri sulle opportunità di business più rilevanti. Questo strumento affianca la Trends Buyer Guide, che mette in evidenza i must have di stagione ed orienta i professionisti tra brand, collezioni e categorie presenti in fiera.



L’obiettivo è rendere più semplice la costruzione di percorsi di visita coerenti con le esigenze di acquisto e con l’evoluzione dei diversi mercati.



Per Giovanna Ceolini – Presidente MICAM "la nuova edizione rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di evoluzione della manifestazione: più incoming, strumenti digitali per il matchmaking, servizi dedicati ai buyer, contenuti di mercato e occasioni di networking affiancano la dimensione espositiva, con l’obiettivo di rendere più efficace il rapporto tra domanda e offerta. La nostra strategia parte dall’ascolto del mercato e delle trasformazioni del retail internazionale. L’incremento dell’incoming e il rafforzamento dei servizi dedicati ai buyer accompagna una maggiore attenzione alle modalità di networking e alla qualità degli incontri professionali, con spazi lounge e hospitality dedicati alla business community".



Sul fronte dei contenuti MICAM Next concentra talk, seminari e approfondimenti sui temi che stanno modificando il settore, dalla tecnologia all’intelligenza artificiale, dal design all’evoluzione del retail e dei modelli di business. Un programma che affianca alla presentazione delle collezioni una lettura delle trasformazioni in corso, con contributi di esperti, professionisti e opinion leader internazionali.



Accanto a MICAM Next debutta RETAIL HUB – Accessories & Technology for the Store Experience, una nuova area espositiva dedicata alle soluzioni che accompagnano l’evoluzione dell’esperienza in negozio. Lo spazio riunisce in un unico percorso realtà attive in ambiti diversi, dalla cura e manutenzione della calzatura agli accessori, dal packaging alla calzetteria, fino a tecnologie e strumenti per l’analisi dei trend e la creazione di contenuti, mettendo in relazione il prodotto con le nuove esigenze della distribuzione e del punto vendita. Tra le aziende presenti figurano Alkan Boya, Amazon, BAMA Essential, Alfredo Carrea & Figli, Cocciné by Dakoma, Ecoshopper, Livetrend, Marcoliani, Prestige, Profoto, Tradigo Giovanni e Zeneri.



La manifestazione continua inoltre a investire nello scouting dei nuovi talenti con Emerging Designers, il progetto nato nel 2018 e realizzato in collaborazione con Honegger. Per MICAM Milano sono stati selezionati dodici brand internazionali: Éeclat, En Talons, Joel Wijangco, Maliko, Moon2gether, Nalebe, Paidal, Raphia, Stefano Mugnai, Te Dreamers Club, Tenconi e Wud. I designer saranno presenti in un’area espositiva dedicata e parteciperanno al programma di MICAM Next con un seminario e una sfilata dedicata. La selezione, affidata a una giuria presieduta da Ernesto Esposito, riunisce approcci diversi al footwear contemporaneo, dalla ricerca sui materiali all’innovazione costruttiva, dalla progettazione alla sperimentazione sul prodotto.



MICAM Milano rafforza il proprio ruolo di osservatorio sul footwear internazionale attraverso strumenti di trend intelligence, utili a interpretare l’evoluzione dei consumi e dei comportamenti d’acquisto e a fornire indicazioni a brand e buyer. L’attenzione all’innovazione si estende anche a competenze e tecnologie provenienti da altri settori, con realtà capaci di intervenire nei diversi passaggi della filiera ed inserite nel programma Italian Start Up fortemente voluto da ITA e MAECI. Tra queste: Hooded MYV, performance- wear avant garde; SANGI Observatory, archivio digitale sul design calzaturiero che integra ricerca e intelligenza artificiale; e Vaultik, piattaforma per tracciabilità, autenticità e gestione digitale del ciclo di vita del prodotto.



Anche l’evoluzione normativa e industriale della filiera trova spazio nel percorso di MICAM Milano.



In occasione di MICAM, Assocalzaturifici presenta la partnership con Retex.Green, il Consorzio per l’economia circolare del sistema moda promosso da Confindustria Moda, nata per accompagnare le imprese calzaturiere nella transizione circolare e nell’affrontare i nuovi scenari legati alla gestione del fine vita dei prodotti e alla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR). La collaborazione si inserisce nel più ampio processo di trasformazione che sta interessando il settore e che richiede alle imprese nuove competenze e strumenti per governare i cambiamenti normativi e industriali.



M&M – THE ACADEMY HUB

Il progetto condiviso da MICAM Milano e MIPEL dedicato alla filiera della calzatura e della pelletteria torna al Padiglione 5 con attività dedicate alla scoperta delle lavorazioni e delle competenze tecniche. Nell’area The Academy Hub saranno presentati tre progetti sviluppati per questa edizione – un luggage tag con personalizzazione, una sneaker e una borsa per gli studenti delle scuole in visita – con dimostrazioni live curate dai professionisti di ARSUTORIA.



Prosegue inoltre Drinks & Deals, l’appuntamento dedicato a networking e incontri professionali, realizzato con ARSUTORIA, Simac Tanning Tech e Assomac. Le attività si terranno domenica 13 e lunedì 14 settembre dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 18.00, e martedì 15 settembre dalle 11.30 alle 13.30. Completano il programma le presentazioni M&M – The SS2027 Highlights, in calendario domenica 13 settembre alle 11.00 e alle 15.00, a cura di Studio Mattori.



La sinergia tra MICAM Milano, MIPEL, Milano Fashion & Jewels, TheOneMilano e SIMAC Tanning Tech prosegue il percorso avviato lo scorso aprile con Fashion Link Milano, rafforzando il dialogo tra manifestazioni, comparti e filiere complementari e costruendo un’offerta coordinata per buyer e operatori internazionali. In questo percorso si è inserita anche la conferenza The Buyer Journey, che si è svolta l’8 settembre all’ADI Design Museum di Milano, dedicata all’evoluzione del percorso del buyer e alle nuove modalità di relazione tra domanda e offerta.

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