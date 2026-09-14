Orientamento rialzista per Universal Music Group
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
Prepotente rialzo per la società con sede nei Paesi Bassi che si occupa di intrattenimento musicale, parte dell'AEX, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,17% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 14,61 Euro, con stop loss posto a quota 13,56 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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