Parigi: scambi al rialzo per Publicis Groupe
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso della pubblicità francese, in guadagno del 2,73% sui valori precedenti.
Se si analizza l'andamento del titolo con il CAC40 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Publicis Groupe, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 97,71 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 100,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 95,98.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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