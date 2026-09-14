Rialzo in agguato per SpaceX
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 settembre
Protagonista l'azienda aerospaziale statunitense fondata da Elon Musk, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che chiude la seduta con un rialzo del 2,04%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di SpaceX suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 151,2 USD, con stop loss stimato in area 141,6 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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