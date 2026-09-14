Tessellis: Planetel si aggiudica il ramo B2C di GO Internet per 280 mila euro

(Teleborsa) - Tessellis , società quotata su Euronext Milan, ha reso noto che, al termine della procedura competitiva avente ad oggetto i rami d'azienda B2C di GO Internet (relativi, rispettivamente, alle attività di connettività su rete fissa FTTH e FTTC, e alle attività di connettività su rete FWA), Planetel è risultata aggiudicataria sia del perimetro D.1 sia del perimetro D.2. Il corrispettivo complessivo previsto dalle due offerte è pari a 280 mila euro, di cui 140 mila euro da corrispondersi ai rispettivi closing e 140 mila euro secondo modalità differite.



In particolare, l'offerta presentata da Planetel per il perimetro D.1 prevede un corrispettivo complessivo pari a 230 mila euro. Il perimetro D.1 comprende, tra l'altro, i rapporti con la clientela B2C in tecnologia FTTH e FTTC e i relativi rapporti e asset funzionali all'erogazione dei servizi. L'offerta presentata da Planetel per il perimetro D.2 prevede un corrispettivo complessivo pari a 50 mila euro. Il perimetro D.2 comprende, tra l'altro, i rapporti con la clientela B2C in tecnologia FWA e i relativi rapporti e asset funzionali all'erogazione dei servizi.



Le condizioni sospensive dovranno avverarsi entro il 30 novembre 2026, salvo proroga concordata tra le parti. Tra le ulteriori condizioni è previsto che, alla data del closing, il numero dei clienti attivi ricompresi nei relativi perimetri non sia inferiore, rispettivamente, al 75% per il Perimetro D.1 e al 60% per il Perimetro D.2 rispetto al numero dei clienti attivi al 31 maggio 2026. Le offerte hanno natura vincolante e irrevocabile sino al 30 novembre 2026. I rami d'azienda saranno trasferiti senza personale dipendente e, subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni previste, liberi dai debiti e dalle passività anteriori al closing secondo quanto previsto nelle offerte.

Condividi

```