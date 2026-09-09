Partenza in salita per Wall Street: Brent sopra i 100 dollari riaccende i timori inflazionistici

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,66%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l' S&P-500 , che retrocede a 7.651 punti.



In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,21%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità l' S&P 100 (-0,29%).



In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto energia . In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti beni di consumo secondari (-0,95%), beni di consumo per l'ufficio (-0,88%) e beni industriali (-0,66%).



Partenza condizionata dalla corsa del petrolio, con il Brent sale del 3% a 100,83 dollari al barile, sopra quota 100 per la prima volta dal 26 maggio, dopo che le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno colpito una base Usa in Giordania e attaccato dieci navi, incluse due statunitensi, nello Stretto di Hormuz. La Giordania segnala l'intercettazione di 18 dei 20 missili lanciati. L'attacco arriva dopo la distruzione da parte degli Usa di cinque petroliere iraniane.



Il rialzo del petrolio riaccende i timori inflazionistici: il rendimento del Treasury decennale ha toccato il 4,8%, ai massimi da novembre 2023. Le probabilità di un rialzo Fed la prossima settimana sono salite al 60%, dal 40% di una settimana fa, in attesa del CPI di venerdì.



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, IBM (+1,79%), Chevron (+1,47%), Salesforce (+1,04%) e United Health (+0,99%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Alphabet , che continua la seduta con -2,76%.



Resta vicino alla parità Home Depot (-2,29%).



Preda dei venditori Amazon , con un decremento dell'1,80%.



Fiacca Nike , che mostra un piccolo decremento dell'1,36%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Meta Platforms (+4,60%), MicroStrategy Incorporated (+2,89%), Intuitive Surgical (+2,18%) e Xcel Energy (+1,53%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Atlassian , che prosegue le contrattazioni a -6,94%.



Sensibili perdite per Booking Holdings , in calo del 6,72%.



In apnea Thomson Reuters , che arretra del 6,50%.



Tonfo di Verisk Analytics , che mostra una caduta del 5,54%.

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