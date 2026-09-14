Vendite diffuse in Asia con timori sull'AI, male Sk Hynix, Samsung e SoftBank Group

(Teleborsa) - Dominano le vendite sui listini asiatici dopo che le principali aziende di intelligenza artificiale
hanno chiesto un rallentamento nello sviluppo di questa tecnologia, sollevando preoccupazioni su un settore che ha trainato il rally di quest'anno.
I produttori di chip SK Hynix
e Samsung Electronics
cedono rispettivamente oltre il 6 e circa il 4% a Seul, mentre SoftBank Group Corp
. crolla dell'11% a Tokyo dopo che l'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman
, ha dichiarato che la società non si quoterà in borsa quest'anno.
Inoltre, secondo fonti di stampa, Samsung Electronics e SK Hynix hanno rifiutato una proposta
di Korea Electric Power Corp che prevedeva un versamento anticipato da 25 trilioni di won
(18,7 miliardi di dollari) a supporto delle infrastrutture energetiche destinate ai nuovi impianti di produzione di semiconduttori.
Sessione negativa per Tokyo
, con il Nikkei 225
che sta lasciando sul parterre lo 0,98%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, Shenzhen
perde lo 0,80%,.
In frazionale progresso Hong Kong
(+0,28%); pessimo il mercato di Seul
(-3,24%). Sui livelli della vigilia Sydney
(-0,01%). Chiusa la Borsa indiana
per la festività di Ganesh Chaturthi.
Dall'agenda macro, secondo la stima definitiva
del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale
è sceso dello 0,2%, rallentando rispetto al +0,1% della stima preliminare e delle attese degli analisti. A giugno si era registrata una crescita dell'1,9%. Su base annuale
il dato non destagionalizzato della produzione è in rialzo del 3,9%.
Giornata fiacca per l'euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile +0,05%. Frazionale ribasso per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che scambia con una perdita dello 0,22%. Discesa moderata per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 2,98%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,68%.