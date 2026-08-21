Prevalgono gli acquisti in Asia, Tokyo in controtendenza

(Teleborsa) - Il listino di Tokyo continua la seduta poco sotto la parità, con il Nikkei 225 che lima lo 0,56%, mentre, al contrario, giornata di guadagni per Shenzhen, che continua la giornata all'1,41%.



Gli investitori restano intenti a monitorare i rendimenti dell'obbligazionario, le tensioni geopolitiche e il settore tecnologico.



Occhi anche sull'agenda macro, con l'indice dei prezzi in Giappone che ha accelerato per il secondo mese consecutivo, rafforzando l'aspettativa di un altro aumento dei tassi da parte della Banca centrale nipponica nel breve termine, mentre crescono le speculazioni su una possibile mossa già a settembre.



In particolare, l'indice dei prezzi al consumo, esclusi i prodotti alimentari freschi, è salito dell'1,8% a luglio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in accelerazione rispetto all'aumento dell'1,6% registrato il mese precedente. Il dato, il più rapido da gennaio, è in linea con la stima degli economisti.



Ottima la prestazione di Hong Kong (+1,55%); con analoga direzione, in denaro Seul (+1,45%).



Consolida i livelli della vigilia Mumbai (+0,14%); con analoga direzione, sulla parità Sydney (+0,09%).



Giornata fiacca per l' euro contro la valuta nipponica , che passa di mano con un trascurabile +0,05%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro nei confronti della divisa cinese , che sta facendo un moderato +0,12%. Seduta trascurata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che mostra un timido +0,14%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese tratta 2,88%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,69%.





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