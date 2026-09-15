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Altera presenta in via confidenziale alla SEC i documenti per l'IPO

Finanza, IPO
Altera presenta in via confidenziale alla SEC i documenti per l'IPO
(Teleborsa) - Altera, produttore di chip sostenuto da Silver Lake e Intel, ha depositato in via riservata una bozza di modulo S-1 presso la Securities and Exchange Commission (SEC) in relazione alla sua possibile offerta pubblica iniziale (IPO) a Wall Street.

Il numero di azioni da offrire e la fascia di prezzo della proposta offerta non sono ancora stati determinati. L'IPO resta subordinata al completamento del processo di revisione da parte della SEC, nonché alle condizioni di mercato e ad altri fattori.

Altera è il principale fornitore "pure-play" di dispositivi logici programmabili (FPGA), con un portafoglio completo destinato ad applicazioni che spaziano dai data center e dalle reti di comunicazione ai sistemi embedded critici.
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