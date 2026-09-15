Milano 14:04
51.680 +0,10%
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Dow Jones 14-set
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Londra 14:04
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Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 14/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 14/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre

Chiusura negativa per l'indice principale della Borsa di Parigi, con un ribasso dello 0,76%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il CAC 40, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 8.050,4. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 8.251,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 7.983.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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