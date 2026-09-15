Antitrust, avviata l'istruttoria per valutare l'OPAS di Intesa Sanpaolo su MPS

(Teleborsa) - L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, lunedì 14 settembre, ha avviato un procedimento istruttorio in relazione all'operazione di concentrazione con cui Intesa Sanpaolo intende acquisire il controllo esclusivo di Banca Monte dei Paschi di Siena , tramite un'offerta pubblica di acquisto e scambio promossa l'8 giugno scorso.



Considerata la rilevanza degli operatori coinvolti nella concentrazione e l'ampiezza degli ambiti competitivi interessati, l'istruttoria dell'Antitrust è volta a verificare i possibili effetti sulle dinamiche concorrenziali in diversi e numerosi mercati bancari e assicurativi, su base sia locale che nazionale.

Condividi

```