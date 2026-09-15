Attese positive per Ahold Delhaize
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
Brillante rialzo per la società della grande distribuzione olandese, parte dell'AEX, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,25%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Ahold Delhaize ai prezzi attuali pari a 31,79 Euro, con stop loss individuato in area 29,35 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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