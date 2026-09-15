Crolla a Francoforte Lanxess

(Teleborsa) - Scende sul mercato la compagnia chimica tedesca , che soffre con un calo del 5,57%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Lanxess rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 12,9 Euro con tetto rappresentato dall'area 13,69. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 12,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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