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Crolla a Francoforte Lanxess

Migliori e peggiori
Crolla a Francoforte Lanxess
(Teleborsa) - Scende sul mercato la compagnia chimica tedesca, che soffre con un calo del 5,57%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Lanxess rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico della società che produce prodotti chimici e polimeri suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 12,9 Euro con tetto rappresentato dall'area 13,69. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 12,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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