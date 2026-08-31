GDL Management debutta all'Euronext di Dublino

Prezzo emissione fissato a 134,50 euro per azione

(Teleborsa) - GDL Management Group, società irlandese di investimento immobiliare specializzata in immobili residenziali e commerciali, debutta oggi su Euronext Dublin.



Il prezzo di emissione delle 1.000.000 di azioni ordinarie GDL ammesse alla negoziazione è stato fissato a 134,50 euro per azione. La capitalizzazione di mercato era di 134,5 milioni di euro il giorno della quotazione.



"L'ammissione a Euronext Dublin consentirà ai nostri azionisti di accedere ai mercati pubblici, mentre la Società entra nella sua prossima fase di crescita nei settori immobiliari irlandese e britannico. Desidero ringraziare tutto il nostro team di professionisti e le persone che ci hanno supportato in questo percorso.", ha dichiarato Kahlil de Burca, Amministratore Delegato di GDL Management Group.



GDL detiene un portafoglio diversificato di immobili residenziali e commerciali in Irlanda e nel Regno Unito, incluso un portafoglio di mutui ipotecari in affitto, per il quale è autorizzata a operare dal Dipartimento per l'edilizia abitativa, il patrimonio e il governo locale. La società possiede inoltre diversi terreni in Irlanda con permessi di costruzione per lo sviluppo di alloggi residenziali e sociali, oltre a proprietà commerciali e a uso misto in Irlanda e nel Regno Unito.

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