Invito all'acquisto per Alphabet

(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre

Ottima performance per la Holding statunitense a cui fa capo Google , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che ha chiuso in rialzo del 3,06%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Alphabet ai prezzi attuali pari a 345,7 USD, con stop loss individuato in area 317,2 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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