Lettura rialzista per Alphabet
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
Effervescente la Holding statunitense a cui fa capo Google, tra i componenti del Dow Jones, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,22%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su Alphabet disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 349,4 USD, con stop loss stimato a quota 319,3 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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