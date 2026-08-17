Berkshire Hathaway incrementa le quote in Delta Air Lines e Alphabet

(Teleborsa) - Berkshire Hathaway
ha incrementato le proprie partecipazioni in Delta Air Lines
e Alphabet
, attingendo dalle ingenti riserve di liquidità dell'azienda.
In particolare, la holding statunitense ha aggiunto al proprio portafoglio 17,5 milioni di azioni della compagnia aerea
, portando il valore della sua partecipazione a 5,37 miliardi di dollari alla fine di giugno, secondo quanto riportato in un documento depositato venerdì. Alphabet
è invece ora la terza maggiore partecipazione
del conglomerato, con un valore di 37,8 miliardi di dollari a metà anno, dopo l'acquisto di 48,1 milioni di azioni da parte di Berkshire.
La holding ha inoltre speso, nel periodo, circa 4,5 miliardi di dollari
per il riacquisto di azioni proprie
, aggiungendo al contempo quasi 20 miliardi di dollari netti di altri titoli azionari, come annunciato la scorsa settimana dalla società in occasione della trimestrale
. A metà anno, la liquidità disponibile ammontava a 365,5 miliardi di dollari
, in calo rispetto al record di 397 miliardi di dollari registrato alla fine di marzo.