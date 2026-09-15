L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen verso la Spagna

(Teleborsa) - L'Italia ha prorogato di altri quindici giorni la sospensione del trattato di Schengen verso la Spagna, ripristinando i controlli alle frontiere "aeree e marittime" fra i due Paesi. La decisione è stata presa dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per mortivi di sicurezza e di contrasto allle infiltrazioni terroristiche.



Piantedosi ha dato comunicazione della proroga alla Commissione europea ed ai ministri degli interni e dell'immigrazione dell'Unione europea.



Il provvedimento - spiega il Viminale - è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, secondo cui permangono "elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche".



I controlli erano stati reintrodotti dall'Italia esclusivamente verso la Spagna alla fine di luglio, dopo l'ondata migratoria che aveva investito Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. Il provvedimenti, inizialmente provvisorio, per fronteggiare i flussi di immigrati in arrivo dalla Spagna, era poi stato prorogato a fine agosto sempre per ragioni di sicurezza e per il rischio di infiltrazioni terroristiche.



La decisione ha trovato un analogo trattamento da parte del governo spagnolo, il quale che confermato la determinazione ad effettuare controlli in porti e aeroporti spagnoli ai viaggiatori in arrivo dall'Italia fino al prossimo 8 ottobre. Madrid aveva introdotto per la prima volta i controlli alle frontiere l'8 agosto per un mese, poi aveva prorogato il periodo fino al 23 settembre, di nuovo ora, sino all'8 ottobre prossimo. La decisione, spiega l'agenzia spagnola Efe, arriva dopo che il governo italiano ha annunciato la proroga della sospensione dell'accordo Schengen per altri 15 giorni.











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