Le tre dimensioni del risparmio: tecnologia, consapevolezza e disciplina

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo e Centro Einaudi hanno presentato, condotta su un campione di 1.800 famiglie. Il quadro delineato mostra una propensione al risparmio, per il 56% degli intervistati, con una media dell’11,9% del reddito, ritenuta indispensabile dal 28% del campione.La motivazione principale rimane la prevenzione (40% del campione), mentre, di cui l'84% è composto da giovani tra i 18 e i 24 anni. La casa rappresenta due terzi del patrimonio medio, stimato in 320.000 euro, e il 79% degli italiani vive in un immobile di proprietà. La, mentre le coperture assicurative sanitarie e long-term care si attestano rispettivamente al 16,9% e al 13,9%. Ilsvolto su un ulteriore campione di 300 individui, rileva una: il 28,2% non utilizza internet, mentre il 27,9% lo impiega in ogni attività.Nonostante le incertezze e la contrazione della liquidità, l'economia italiana resta comunque tutto sommato solida, come ha spiegato Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa Sanpaolo: "L'indagine conferma quella che è una realtà ormai:, quindi i risparmiatori italiani continuano a risparmiare. Più di uno su due, il 56% degli intervistati, ha dichiarato che ha risparmiato negli ultimi trimestri.. Certo, in questo risparmio c'è sempre una grande cautela, c'è molto risparmio precauzionale, c'è risparmio a favore dei figli, a favore della casa per l'acquisto o l'ampliamento, e c'è risparmio per le incertezze. Purtroppo c'è, a favore delle imprese e del sistema manifatturiero, in una situazione in cui la nostra Italia avrebbe invece; bisogna quindi cercare di mettere più vicini e in collegamento il risparmio delle famiglie con le necessità delle imprese sul mercato dei capitali".Se l'economia si dimostra resistente, è cambiato però l'approccio dei risparmiatori, come ha raccontato Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi: "Dal punto di vista dei cambiamenti,: c'è meno liquidità, c'è, che viene considerato importante come mediatore verso le forme di investimento rischiose, e c'è più attenzione al lungo periodo., ma sta allungandosi come orizzonte temporale per coprire le esigenze di finanziamento del periodo più lungo che i risparmiatori dovranno affrontare".Se quindi l'approccio del risparmiatore è in una fase di evoluzione, gli strumenti alternativi, comenella quasi totalità dei portafogli; continua infatti Russo: "Abbiamo trovato un livello di interesse e di possesso modesto, intorno al 2%: i risparmiatori italiani nellae affidarsi ai gestori tradizionali. Naturalmente questa percentuale piccola sale nel caso di risparmiatori giovani, istruiti e con redditi medio-alti. Queste tre caratteristiche creano in qualche modo la domanda: possiamo considerarli esperimenti al margine di portafogli che viceversa restano abbastanza tradizionali".Le tre dimensioni del risparmio analizzate nell'indagine evidenziano quindi il ruolo della tecnologia come supporto operativo, l'importanza della consapevolezza nelle scelte finanziarie a lungo termine e la