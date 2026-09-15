Presentato il Masterplan 2035 dell'aeroporto di Napoli

(Teleborsa) - GESAC ha presentato il Masterplan 2035 dell’aeroporto di Napoli-Capodichino che prevede oltre 250 milioni di euro di investimenti, per realizzare un nuovo terminal di circa 15mila metri quadrati per i voli extra Schengen, nuove piazzole per gli aeromobili, un’area cargo-logistica, un airport hotel e il potenziamento della viabilità di accesso allo scalo con l’interramento della strada e collegamenti ciclopedonali.



Le nuove opere infrastrutturali dovrebbero consentire di arrivare entro il 2035 a 17,3 milioni di passeggeri l’anno, senza aumentare l’attuale capacità oraria della pista e con l’impiego di aerei più capienti.



Il Masterplan rientra nella più ampia strategia del sistema aeroportuale campano, con lo scalo di Salerno-Costa d’Amalfi destinato a diventare sempre più complementare e nel prossimo mese di novembre accoglierà parte dei voli normalmente operati a Capodichino, che resterà chiuso per lavori di rifacimento della pista di volo.

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