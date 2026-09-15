Regno Unito, sussidi di disoccupazione aumentano oltre le attese ad agosto

(Teleborsa) - Aumentano oltre le attese i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count) nel Regno Unito: ad agosto sono risultati in crescita di 27.800 unità, dopo aver riportato una calo di 11.800 unità a luglio (rivisto da -11.000). Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), si confronta con l'aumento di 8.300 unità stimato dal consensus.



Invariato il tasso di disoccupazione, che si conferma al 4,9% a luglio, rispetto al 5% atteso dagli analisti.



Nei tre mesi a giugno, l'occupazione ha fatto segnare un aumento di 67 mila unità, dopo la salita di 83mila unità del mese precedente.



Infine, il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato, a luglio, ancora un incremento del 3,5% escludendo i bonus, come stimato dagli analisti, mentre includendo la componente bonus si registra un +3,9%, dal +4,2% del mese precedente (rivisto da +4,1%) e rispetto +3,9% atteso dagli analisti.



(Foto: © Marian Vejcik / 123RF)

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