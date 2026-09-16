Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 15/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

L'Indice principale della Borsa di Parigi ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 8.090,3.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 8.060,4. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 8.149,9. Il peggioramento del CAC 40 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 8.030,6.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)