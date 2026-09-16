JustSolve, round Pre-Seed da 3,7 milioni di euro guidato da Base10 Partners

(Teleborsa) - JustSolve, il team di AI agentica per la gestione e il recupero crediti che aiuta le organizzazioni a recuperare di più spendendo meno, ha chiuso un round Pre-Seed da 3,7 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro in equity e la restante parte in grant. Il round è stato guidato da Base10 Partners, con la partecipazione di Entourage, 2100 Ventures, Vento Ventures e Ithaca.



L'azienda è inoltre sostenuta da importanti business angel, tra cui Marco Ogliengo (CEO & Co-Founder, JetHR), Silvia Wang (CEO & Co-Founder, Serenis), Daniele Francescon (Co-Founder, Serenis), Paolo Fois (CEO & Co-Founder, Lexroom), Gianluca Cocco (CEO & Co-Founder, Qomodo), Tim Collins (ex General Counsel, Indebted), Matteo Frigerio (General Counsel, TheFork), Joe Zadeh (ex VP Product, Airbnb), Nicola Pivaro (Head of Sales, Bending Spoons), Carlo Alberto Gaetaniello (CPO, Serenis) e altri angel.



La piattaforma di JustSolve automatizza l'intero ciclo di vita della gestione e il recupero crediti stragiudiziale, includendo modalità di contatto omni-channel, negoziazione adattiva, pianificazione dei pagamenti ed escalation legale, a supporto delle aziende che gestiscono grandi volumi di crediti insoluti di piccolo importo. L'omnicanalità degli strumenti di contatto, consente di raggiungere i debitori attraverso ogni canale rilevante - email, SMS, WhatsApp, telefono e posta - adattando il tono di voce e lo stile di comunicazione. JustSolve è inoltre la prima piattaforma a integrare la PEC, posizionandosi in modo unico sul mercato italiano.



Fondata in Italia nel 2024 attraverso Reef, il programma di venture building di Vento, JustSolve è una delle startup in più rapida crescita nel settore della gestione del recupero dei crediti. In un anno dal lancio, l'azienda ha raggiunto una crescita di 3x trimestre su trimestre senza alcun aumento dei costi operativi, gestendo circa 1.000 conversazioni con debitori al giorno, oltre 2 milioni di crediti sulla piattaforma e raddoppiando il tasso di recupero sui crediti recenti nei primi 30 giorni.



"La gestione e il recupero crediti sono tra gli ultimi grandi processi operativi a non è stato realmente automatizzato dalle fondamenta - ha commentato Alberta Trombetta, CEO & Co-Founder di JustSolve - Ogni giorno le aziende perdono denaro non perché non abbiano il diritto legale di recuperarlo, ma perché il processo è troppo lento, troppo costoso e richiede un intervento umano eccessivo per poter essere gestito su larga scala. Stiamo costruendo il livello agentico tra il credit management, la collection e il tribunale, automatizzando ciò che nessuno nel settore finance voleva fare manualmente, in Italia, in Europa e ovunque le organizzazioni facciano ancora affidamento su processi legacy. Questo round ci dà il carburante per muoverci più velocemente, far crescere il team e dimostrare che è possibile creare un nuovo standard".



Il nuovo capitale sarà destinato a cinque priorità strategiche. JustSolve accelererà le proprie attività commerciali e l'acquisizione di nuovi clienti in Italia e nei mercati target, approfondendo al contempo la validazione del modello in nuovi verticali e segmenti. Sul fronte prodotto, il team continuerà a potenziare la piattaforma agentica e le sue funzionalità, sviluppando inoltre integrazioni e accordi di distribuzione con operatori complementari. Una parte significativa dell'investimento sarà destinata alla crescita del team: JustSolve prevede di passare da 6 a 20 persone, inserendo figure chiave nei settori sales, tech, prodotto, marketing e operations, un chiaro segnale della fase di scale-up in cui l'azienda è ora entrata.

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