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Banca Valsabbina, emesso bond subordinato Tier 2 da 50 milioni di euro

Banche, Finanza
Banca Valsabbina, emesso bond subordinato Tier 2 da 50 milioni di euro
(Teleborsa) - Banca Valsabbina, il principale istituto bancario bresciano, ha emesso con successo un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 del valore nominale di 50 milioni di euro, interamente sottoscritto da controparti qualificate ed investitori professionali. La nuova emissione 10YNC5, di durata decennale e scadenza 14 settembre 2036 è stata emessa alla pari, prevedendo per i primi cinque anni una cedola annua fissa del 6,25%. L'operazione ha l'obiettivo di efficientare ed ottimizzare ulteriormente la struttura di capitale della banca.
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