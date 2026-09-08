Generalfinance rimborsa in anticipo il prestito obbligazionario Tier 2 da 5 milioni di euro

(Teleborsa) - Generalfinance , intermediario finanziario specializzato nel factoring quotato su Euronext STAR Milan, ha reso noti i dettagli operativi e le modalità per l'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato integrale del prestito obbligazionario subordinato denominato "Generalfinance S.p.A. Subordinated Tier II Callable 10% Fixed Rate 30 September 2021 - 30 September 2027", per un valore nominale complessivo pari a 5 milioni di euro.



La Data di Rimborso Anticipato è il 6 ottobre 2026; il Prezzo di Rimborso è il 100% del valore nominale del Prestito (pari a 100.000 euro per ciascuna obbligazione); unitamente al capitale verrà liquidato il rateo d'interesse maturato al 10% su base annua per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 6 ottobre 2026 (inclusi).



L'operazione si inserisce nel percorso di ottimizzazione della struttura del passivo e della composizione del capitale regolamentare della società, avviato con successo attraverso l'emissione, nel 2025, del prestito subordinato Tier 2 da 30 milioni di euro destinato, tra l'altro, al rifinanziamento delle passività subordinate in scadenza. L'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato consentirà inoltre a Generalfinance di migliorare ulteriormente l'efficienza della propria struttura finanziaria, riducendo il costo della raccolta e mantenendo al contempo un solido livello di patrimonializzazione, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale e con la strategia di crescita della società.

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