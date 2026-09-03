Seduta tonica per Milano e gli altri listini continentali

La chiusura

(Teleborsa) - Chiusura positiva per Milano e gli altri listini continentali sostenuti da nuove indicazioni incoraggianti in tema di politica monetaria. Nel frattempo, a Wall Street prevalgono gli acquisti per l' S&P-500 .



Gli investitori hanno apprezzato le dichiarazioni del funzionario della Federal Reserve, Christopher Waller, secondo il quale "sebbene l'inflazione rimanga significativamente al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dal Federal Open Market Committee, i dati recenti suggeriscono che stiamo finalmente assistendo ad alcuni segnali di disinflazione. Se questa tendenza dovesse confermarsi nei dati in uscita nelle prossime due settimane, sarei propenso a mantenere il tasso di riferimento sui fondi federali al livello attuale".



Waller ha comunque avvertito che "se l'inflazione dovesse aumentare vertiginosamente, prenderei in considerazione un rialzo dei tassi".



Sono attesi ulteriori segnali dal report occupazionale USA che verrà diffuso domani, in vista della riunione della Fed del 15-16 settembre prossimi.



Lieve aumento per l' euro / dollaro USA , che mostra un rialzo dello 0,27%. Deciso balzo in alto dell' oro (+2,37%), che raggiunge 4.491,4 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,44%.



Lieve calo dello spread , che scende a +81 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,16%.



Tra gli indici di Eurolandia guadagno moderato per Francoforte , che avanza dello 0,63%, piccoli passi in avanti per Londra , che segna un incremento marginale dello 0,70%, e sostanzialmente invariato Parigi , che riporta un moderato +0,07%.



Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dello 0,88% sul FTSE MIB , interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna lo 0,84% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 54.828 punti.



Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,36%); sulla stessa linea, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,57%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Lottomatica (+5,77%), Stellantis (+4,21%), Telecom Italia (+2,79%) e Azimut (+2,77%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Brunello Cucinelli , che ha terminato le contrattazioni a -1,72%.



Sotto pressione Campari , che accusa un calo dell'1,69%.



Si muove sotto la parità Leonardo , evidenziando un decremento dell'1,46%.



Contrazione moderata per Amplifon , che soffre un calo dell'1,20%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, WIIT (+2,90%), Webuild (+2,73%), Cementir (+2,50%) e MFE B (+2,48%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Intercos , che ha terminato le contrattazioni a -9,28%.



Tonfo di Danieli , che mostra una caduta dell'8,98%.



Lettera su Ferretti , che registra un importante calo del 3,97%.



Scivola Ferragamo , con un netto svantaggio del 2,52%.

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