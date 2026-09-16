BPER, "Piantiamola di inquinare!" ha evitato 15 tonnellate di CO2

(Teleborsa) - Riscuote sempre più successo “Piantiamola di inquinare!”, l’iniziativa lanciata da BPER che punta a sensibilizzare alla mobilità sostenibile i propri dipendenti, incentivandoli a recarsi in ufficio in bicicletta, a piedi o in monopattino. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con la piattaforma per la mobilità sostenibile Wecity, giunta alla quinta edizione, ha visto 577 dipendenti percorrere complessivamente 106.800 chilometri, per un totale di 40.344 spostamenti e 15 tonnellate di CO2 risparmiate. Un traguardo che equivale all’assorbimento annuale di più di 2000 alberi adulti.



Oltre a quantificare il risparmio di CO2, stimato in circa 1 kg per ogni 7 km percorsi, la piattaforma Wecity ha permesso di monitorare in tempo reale le tratte effettuate, certificare i chilometri percorsi e stimolare la partecipazione attraverso classifiche individuali e regionali. L’approccio basato sulla gamification, già sperimentato nelle precedenti edizioni, contribuisce inoltre a trasformare la sostenibilità in una sfida collettiva e a incentivare la continuità delle buone abitudini.



Andrea Merenda, Chief People Officer di BPER, ha affermaot che l'iniziativa è "sempre più sentita e partecipata dai colleghi, un appuntamento che ogni anno riesce a coinvolgere un numero crescente di persone attorno all’obiettivo comune di tutela dell’ambiente. I risultati dell’ultima edizione confermano come l’impegno condiviso e la partecipazione attiva possano generare effetti concreti e misurabili, contribuendo non solo alla salvaguardia del territorio, ma anche alla diffusione di una cultura della sostenibilità sempre più radicata all’interno della nostra comunità aziendale”.



"Dal 2021 lavoriamo insieme a BPER per trasformare la mobilità sostenibile in un’esperienza concreta, misurabile e capace di coinvolgere le persone", aggiunge Paolo Ferri, CEO di Wecity, affermando che "questi risultati mostrano ancora una volta quanto l’impatto possa crescere quando tante piccole scelte quotidiane diventano parte di una sfida condivisa e dimostrano il valore di un approccio in cui tecnologia e partecipazione lavorano insieme. Per noi è questa la direzione: rendere la mobilità sostenibile sempre più semplice, accessibile e parte delle abitudini quotidiane".



I risultati dell’iniziativa si collocano temporalmente all’interno delle iniziative previste in occasione della ventesima edizione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, in programma dal 16 al 22 settembre 2026.

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