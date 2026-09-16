"Buy" per Sbm Offshore Nv

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Grande giornata per Sbm Offshore Nv , tra i componenti dell' AEX , che mette a segno un rialzo del 2,10%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 35,92 Euro, con stop loss individuato a quota 34,23 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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