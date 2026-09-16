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"Buy" per Sbm Offshore Nv

Finanza
"Buy" per Sbm Offshore Nv
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Grande giornata per Sbm Offshore Nv, tra i componenti dell'AEX, che mette a segno un rialzo del 2,10%.


Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 35,92 Euro, con stop loss individuato a quota 34,23 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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