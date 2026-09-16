Lettura rialzista per Ameren

(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Chiusura in rosso per la società americana che produce e distribuisce energia elettrica , componente dell' S&P-500 , che termina la seduta segnando un calo dello 0,91%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Ameren ai prezzi attuali pari a 103 USD, con stop loss individuato in area 66,25 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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