Milano 15:30
51.903 +0,67%
Nasdaq 15-set
28.938 0,00%
Dow Jones 15:30
52.136 +0,08%
Londra 15:30
10.724 +0,62%
Francoforte 15:30
25.494 +0,36%

Lettura rialzista per Ameren

Finanza
Lettura rialzista per Ameren
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre
Chiusura in rosso per la società americana che produce e distribuisce energia elettrica, componente dell'S&P-500, che termina la seduta segnando un calo dello 0,91%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Ameren ai prezzi attuali pari a 103 USD, con stop loss individuato in area 66,25 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```