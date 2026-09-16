Nabla fissa il prezzo dell'IPO al limite inferiore della forchetta

(Teleborsa) - Nabla, società italiana attiva nel settore del make-up, ha fissato il prezzo del collocamento che la porterà a Piazza Affari a 3 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza di 3-3,6 euro per azione. Domani arriverà il provvedimento di ammissione da parte di Borsa Italiana, mentre l'avvio delle negoziazioni è in calendario per lunedì 21 settembre.



Oltre alle azioni ordinarie, saranno presenti Warrant Nabla 2026-2030. L'azionariato prima dell'ammissione vede Genesis (società detenuta al 50% da Cristiano De Simone e al 50% da Serena Senise) al 100% del capitale sociale.



Fondata nel 2013, Nabla sviluppa e commercializza prodotti per il trucco e accessori, principalmente nelle categorie face, eyes, lips e accessories, attraverso un modello distributivo omnicanale che combina canali digitali diretti, marketplace e partnership con retailer selezionati. La società si colloca nel segmento "Entry-Prestige Indie", un'area competitiva intermedia tra il mass market e il lusso tradizionale. Il modello di business è strategicamente concepito per essere scalabile e asset-light: opera adottando un modello "Fabless" (cioè senza fabbrica) interamente governato dall'Italia: internalizza le funzioni ad alto valore aggiunto e presidio della proprietà intellettuale, demandando il processo di produzione fisica e assemblaggio a un network selezionato di partner.



Nabla ha chiuso il 2025 con un fatturato di 14,4 milioni di euro (+14,7% rispetto all'esercizio 2024). La crescita è trainata principalmente dalle vendite B2B, supportate soprattutto dall'ingresso in gruppi italiani (ad esempio Naima ed Ethos), nonché dall'espansione in Europa tramite Douglas. In secondo luogo, la crescita è attribuibile ad altri canali di vendita, tra cui TikTok (+798 mila euro) e Amazon (+260 mila euro). L'EBITDA rettificato è stato di 1,9 milioni di euro, con il margine EBITDA che mostra una media del 12,4% nel periodo 2024-2025, mentre l'utile netto è stato di 1,5 milioni di euro. Nabla è una società a basso impiego di capitale (Return on Invested Capital del 41,7% nel 2025) e a debito zero: posizione di cassa netta positiva in tutti i periodi (1,4 milioni di euro al dicembre 2025); ha generato un free cash flow positivo, pari a 2 milioni di euro nell'esercizio 2025.



La quotazione sarà su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. La quotazione è a cura di Giotto Cellino SIM, che ricopre il ruolo di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Bookrunner.

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