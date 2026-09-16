Star Bulk Carriers debutta su Euronext Athens, forte domanda da parte di istituzionali e retail internazionali

(Teleborsa) - Star Bulk Carriers , compagnia di navigazione marittima, ha debuttato oggi su Euronext Athens.



Il prezzo di collocamento è stato fissato a 24,50 euro per azione con una capitalizzazione di mercato al momento della quotazione pari a 3,14 miliardi di euro mentre l'offerta pubblica iniziale ha raccolto complessivamente 107,8 milioni di euro. L'ammissione alle negoziazioni, avvenuta ieri 15 settembre, ha riguardato 111.671.386 azioni esistenti e 4.400.000 nuove azioni emesse nell'ambito dell'IPO.



Si è registrata una forte domanda da parte di investitori istituzionali e retail internazionali con richieste complessive superiori di sei volte rispetto all'offerta.



La quotazione di Star Bulk Carriers - riporta una nota - rappresenta una delle maggiori quotazioni nel settore marittimo in Grecia degli ultimi anni e rafforza ulteriormente il ruolo di Euronext Athens come sede di finanziamento per il comparto dello shipping.



Le navi della società trasportano un'ampia gamma di merci tra cui minerale di ferro, minerali, cereali, bauxite, fertilizzanti e prodotti siderurgici – lungo rotte marittime globali. Considerando l'intera flotta a piena consegna, dispone di 138 navi di proprietà. La flotta comprende inoltre 7 navi prese a noleggio a lungo termine.



Spyros Capralos, presidente di Star Bulk Carriers, ha dichiarato: "Oggi, a un solo giorno di distanza dal 150° anniversario di Euronext Athens, siamo qui per suonare la campanella in occasione del primo giorno di negoziazione di Star Bulk Carriers. L'offerta pubblica si è conclusa con una domanda superiore di oltre sei volte l'offerta, con ordini per un valore superiore a 656 milioni di euro; ciò dimostra che il mercato dei capitali greco possiede la profondità e la credibilità necessarie per ospitare il settore in cui la Grecia detiene la leadership mondiale".



Petros Pappas, fondatore e CEO di Star Bulk Carriers, ha commentato: "Desidero ringraziare i nostri nuovi azionisti che ci hanno dato fiducia e hanno investito nella nostra società. Oggi apriamo il nostro capitale al mercato del Paese in cui questa azienda è nata. Ciò che prende il via oggi è qualcosa di più grande di noi: un ecosistema dello shipping all'interno del mercato dei capitali greco. Auspico che presto altre valide società del settore si uniscano a questa iniziativa e che venga creato un indice marittimo su Euronext Athens".

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