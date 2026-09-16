Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

(Teleborsa) - Buon esordio per le borse europee, che tentano di recuperare terreno dopo le perdite incassate in precedenza. Piazza Affari è la migliore in queste primissime battute, con acquisti diffusi in tutti i settori.



Tema clou della giornata la Federal Reserve, che questa sera annuncerà le decisioni sui tassi d'interesse. Un rialzo dei tassi di 25 punti basse è praticamente certo, mentre desterà più interesse il discorso del Presidente Kevin Warsh, per captare il mood che aleggia all'interno del FOMC. La decisione sui tassi "sarà una 'dovish hike' oppure una 'hawkish hold'?", si domanda Simon Wiersma, Chief Investment Strategist di ING nella consueta morning Note mattutina. Tutto resta da vedere.



IN mattinata l'attenzione sarà puntata anche sul Parlamento europeo, dove la Presidente Ursula von der Leyen pronuncerà il discorso sullo Stato dell'Unione, chiarendo anche i contorni della strategia europea sull'Intelligenza artificiale.

Sul fronte macroeconomico, l'inflazione in Gran Bretagna ha segnato una accelerazione al 3,1%, mentre si attendono dall'Istat i dati dell'inflazione italiana e dall'Eurostat quelli della produzione in Ue.



Sostanzialmente stabile l' euro / dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,155. L' Oro continua gli scambi a 4.331,2 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,87%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,84%), che ha toccato 103,9 dollari per barile.



Avanza di poco lo spread , che si porta a +88 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,41%.



Milano guida la rimonta in UE

Tra gli indici di Eurolandia si muove in modesto rialzo Francoforte , evidenziando un incremento dello 0,41%, bilancio positivo per Londra , che vanta un progresso dello 0,39%, e sostanzialmente tonico Parigi , che registra una plusvalenza dello 0,32%.



Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,57%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share , che si porta a 54.391 punti.



Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,59%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,47%).



I Migliori e Peggiori a Piazza Affari



In cima alla classifica delle Blue-Chips di Milano si segnala STMicroelectronics (+1,40%), che cavalca l'onda del recupero del settore tecnologico.



Bene anche Prysmian (+1,40%), Saipem (+1,30%) e Unicredit (+1,24%).



Fra i più forti ribassi c'è Stellantis , che avvia la seduta con un ribasso di circa un punto percentuale.



Si muove sotto la parità anche Ferrari , evidenziando un decremento dello 0,57%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Sesa (+4,07%), Safilo (+2,57%), Cembre (+2,23%) e Banco Desio (+2,00%).



La peggiore performance questa mattina è quella di Pharmanutra , che perde l'1,63%.



Contrazione moderata per IGD , che soffre un calo dell'1,36%.



Sottotono Moltiply Group che mostra una limatura dell'1,31%.



Deludente Intercos , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

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