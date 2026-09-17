Acquisti diffusi in Europa all'indomani della Fed

(Teleborsa) - Acquisti diffusi a Piazza Affari e sugli altri principali listini europei
in scia alla risolutezza del presidente della Federal Reserve Kevin Warsh nel voler contrastare l'inflazione.
Ieri sera la banca centrale americana
ha deciso, all'unanimità e come ampiamente previsto, di alzare i tassi di 25 punti base
portandoli al 3,75-4% e lasciato intendere che potrebbe esserci un ulteriore rialzo prima della fine dell'anno.
Nella successiva conferenza stampa
, il presidente Kevin Warsh ha dichiarato che né lui né i suoi colleghi sono soddisfatti dell'attuale ritmo dell'inflazione
: "La nostra attenzione è rivolta principalmente all'obiettivo di stabilità dei prezzi previsto dal nostro mandato. La realtà è che l'inflazione è troppo alta e lo è da troppo tempo".
Ora l'attenzione si sposterà sulla Bank of England
che oggi pomeriggio dovrebbe mantenere i tassi invariati e sulla Bank of Japan
di domani per la quale gli analisti si attendono un rialzo di 25 punti base.
Sullo sfondo restano monitorate le questioni in Medioriente
a seguito del tentativo dell'Arabia Saudita di ripristinare circa metà della capacità del suo oleodotto East-West
entro pochi giorni, dopo che gli attacchi dei droni ne avevano imposto la chiusura la scorsa settimana. Inoltre, il presidente Donald Trump
ha dichiarato che la guerra con l'Iran finirà "molto presto"
.
Dall'agenda macro continentale, occhi stamane sui prezzi al consumo dell'Eurozona
di agosto.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. L'Oro
, in aumento (+1,21%), raggiunge 4.314,9 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 101,3 dollari per barile.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +85 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,36%. Tra i mercati del Vecchio Continente
giornata moderatamente positiva per Francoforte
, che sale di un frazionale +0,55%, seduta senza slancio per Londra
, che riflette un moderato aumento dello 0,44%, e piccolo passo in avanti per Parigi
, che mostra un progresso dello 0,41%.
Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,49%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 54.794 punti.
In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,63%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il FTSE Italia Star
(+0,49%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Moncler
(+2,13%), Stellantis
(+1,84%), Nexi
(+1,20%) e BPER Banca
(+1,05%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su ENI
, che continua la seduta con -0,87%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, MFE A
(+4,77%), NewPrinces
(+4,15%), Danieli
(+3,72%) e MFE B
(+3,39%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Pharmanutra
, che ottiene -2,85%.
Fiacca El.En
, che mostra un piccolo decremento dell'1,33%.
Discesa modesta per Ferretti
, che cede un piccolo -1,3%.
Pensosa Garofalo Health Care
, con un calo frazionale dell'1,12%.