Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 16/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Composto rialzo per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,62%.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 8.094. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 8.183,5. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 8.273.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)