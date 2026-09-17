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USA, Permessi edilizi in agosto

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USA, Permessi edilizi in agosto
USA, Permessi edilizi in agosto pari a 1,39 Mln unità, in calo rispetto al precedente 1,44 Mln unità (la previsione era 1,41 Mln unità).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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