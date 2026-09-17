Milano 14:40
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USA, Permessi edilizi (MoM) in agosto

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USA, Permessi edilizi (MoM) in agosto
USA, Permessi edilizi in agosto su base mensile (MoM) -2,7%, in calo rispetto al precedente +4,3%.
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