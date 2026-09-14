Giappone, produzione industriale di luglio rivista al ribasso a -0,2% su mese

(Teleborsa) - Rivista al ribasso la produzione delle fabbriche giapponesi a luglio 2026. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale è sceso dello 0,2%, rallentando rispetto al +0,1% della stima preliminare e delle attese degli analisti. A giugno si era registrata una crescita dell'1,9%. Su base annuale il dato non destagionalizzato della produzione è in rialzo del 3,9%.



Le consegne registrano un aumento mensile del 2,1% e le scorte dello 0,5%.



La ratio scorte/vendite evidenzia una variazione pari a -1,9%.

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