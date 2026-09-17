Gabetti, EnVent conferma OUTPERFORM

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l'Equity Research Update H1 2026 su Gabetti , operatore italiano che offre una gamma completa di servizi nel real estate. EnVent conferma il rating OUTPERFORM, con target price a €0,85 per azione, che implica un potenziale upside di oltre il 100% rispetto al prezzo di chiusura del 15 settembre.



Gabetti ha riportato €42m di ricavi nel primo semestre 2026, rispetto a €57m nel primo semestre 2025, a seguito del progressivo esaurimento dei lavori di riqualificazione legati agli incentivi, mentre le altre BUs sono rimaste stabili. EBITDA a €1,6m con 4% di margine, rispetto al 6% in H1 2025. Il risultato consolidato è una perdita per €2m. La posizione finanziaria netta è aumentata a €34m, rispetto a €27m di dicembre 2025, per effetto stagionalità del business e del programma di investimenti di Gabetti Lab in immobili destinati alla rivendita.



Secondo il management, le recenti iniziative, tra cui l'inserimento di manager con consolidata esperienza, il progetto nazionale di gestione condominiale e gli investimenti in interventi di riqualificazione ed efficientamento su immobili acquisiti per la successiva rivendita, dovrebbero contribuire ai risultati del Gruppo nei prossimi trimestri.

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