KYIP Capital lancia piattaforma nella formazione con investimenti in Skilla e My Beauty Academy

(Teleborsa) - KYIP Capital, attraverso KYIP Investment Fund, ha annunciato la nascita di Hekai Education, nuova piattaforma integrata attiva nella formazione e nello sviluppo delle competenze. Il progetto prende forma con l'acquisizione della maggioranza di Amicucci Formazione (Skilla) e BMA (My Beauty Academy), che si uniscono a Volta Institute, già partecipata da KYIP dal 2024 e nucleo originario del progetto.



In questo scenario, Hekai sviluppa il proprio modello intorno al continuous learning, con l'obiettivo di accompagnare persone e organizzazioni lungo un percorso continuo di sviluppo delle competenze. Il modello si sviluppa a partire dall'esperienza di Volta Institute, che ha sviluppato negli anni una solida esperienza nella formazione specialistica e certificata negli ambiti digital, tecnologico e manageriale. L'ingresso di My Beauty Academy rafforza e amplia questa dimensione, portando nel Gruppo una forte specializzazione nel beauty & wellness e aprendo allo sviluppo di nuovi verticali dedicati a specifici settori e professionalità. Con Skilla, il Gruppo amplia la propria presenza nel mercato corporate: attorno alla sua esperienza si sviluppa la proposta dedicata alle imprese, mettendo a sistema contenuti, metodologie e tecnologie per accompagnare l'evoluzione continua delle competenze manageriali, digitali e comportamentali nelle organizzazioni



Nel 2025, il nuovo Gruppo ha generato ricavi pro-forma per circa 25 milioni di euro e un EBITDA di 5 milioni di euro, con oltre 12.000 professionisti formati e circa 2 milioni di lavoratori raggiunti attraverso più di 600 grandi aziende clienti.



Gli imprenditori di Skilla e My Beauty Academy reinvestono nel progetto e continueranno a ricoprire ruoli attivi nelle rispettive realtà, assicurando continuità imprenditoriale. guidare Hekai sarà Alex De Togni, già Direttore Generale di Volta Institute, nominato CEO del nuovo Gruppo con sede a Milano.



"La nascita di Hekai Education riflette il nostro modo di creare valore: partire da solide realtà imprenditoriali, rafforzarle e creare connessioni tra competenze complementari - ha commentato Gianluca Losi, AD e Founding Partner di KYIP Capital - Con Volta Institute, Skilla e My Beauty Academy diamo forma a un progetto con un perimetro formativo ampio e integrato, capace di mettere in relazione formazione specialistica, sviluppo delle competenze nelle imprese e nuovi verticali professionali".



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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