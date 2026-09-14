Florovivaismo: circa 250 mila occupati tra imprese e indotto

Crescono specializzazione e competenze

(Teleborsa) - Più di 30 mila aziende florovivaistiche e circa 200 mila occupati diretti, a cui si aggiungono altri 50 mila lavoratori nell’indotto: sono i numeri che descrivono il peso del settore e l'importanza di una filiera sempre più orientata alla specializzazione. A portare l'attenzione su questi temi è Greenitaly, il Salone Internazionale del Florovivaismo e del Paesaggio, in vista della sua seconda edizione, in programma a Fiere di Parma dal 7 al 9 ottobre 2026.



L'indotto è composto da lavoratori impiegati in ambiti chiave come i servizi dedicati, le macchine e le attrezzature, i mezzi di produzione, il confezionamento e il trasporto, ai quali si affiancano i professionisti impegnati nella realizzazione e manutenzione del verde pubblico e privato.



La domanda di lavoro nel comparto continua a crescere e richiede figure con competenze sempre più specifiche, tra cui potatori, innestatori e gestori dei sistemi irrigui.



In questo scenario, la formazione diventa un tassello fondamentale. Le aziende ricercano diplomati specializzati e i percorsi più indicati per entrare nel settore comprendono corsi post-diploma e lauree professionalizzanti. L'offerta formativa si sta infatti concentrando sulla preparazione di tecnici esperti in tutte le fasi produttive: dalla riproduzione all'allevamento delle piante, dalla gestione dell'irrigazione e della concimazione alle potature, fino alla preparazione del prodotto per la vendita. Un panorama articolato che rispecchia la ricchezza di professionalità della filiera.



"Il florovivaismo è fatto prima di tutto di persone, professionalità e competenze che spesso non sono conosciute al di fuori del settore", dichiara Gloria Oppici, Brand Manager di Greenitaly, Fiere di Parma. "Raccontare questo mondo significa anche far comprendere quanta preparazione sia necessaria per produrre e curare il verde. Greenitaly si rivolge agli operatori ma anche a un pubblico più ampio: diffondere questa conoscenza è il primo passo per valorizzare i professionisti del settore e la loro formazione".



Proprio il tema della formazione e delle nuove competenze vedrà dedicato un appuntamento chiave nel programma della manifestazione: l'incontro curato da Cisita Parma - Talent Academy in collaborazione con Centoform e ITS Tech&Food Academy, intitolato "Competenze per la sostenibilità e la digitalizzazione delle imprese agricole nel contesto internazionale: il percorso Farm manager di ITS Tech&Food Academy e il progetto Erasmus+ Cove Agrifood 4 Future".



Il convegno, in programma in Sala Betulla (Pad. 8) dalle 10:00 alle 11:00, proporrà un approfondimento sul corso di specializzazione per "Farm Manager" della sede di Bologna dell'ITS Tech&Food Academy: un percorso nato per formare tecnici esperti nella gestione dell'azienda agricola 4.0, in grado di coniugare innovazione digitale, agricoltura di precisione e sostenibilità. All'evento interverranno esperti, partner e studenti del corso, offrendo una testimonianza diretta di come la formazione si stia evolvendo per rispondere alle nuove sfide del mercato agroalimentare e florovivaistico.



La seconda edizione di Greenitaly, che si terrà dal 7 al 9 ottobre 2026 a Fiere di Parma in concomitanza con Mercanteinfiera e con il Labirinto della Masone come Partner Culturale, sarà un'occasione fondamentale di incontro e confronto per la filiera, con un focus speciale sull'evoluzione del lavoro e delle competenze nel florovivaismo.



(Foto: Anastasy Yarmolovich/123RF)

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