Londra: risultato positivo per Next
(Teleborsa) - Avanza la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa, che guadagna bene, con una variazione del 2,23%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Next rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Next, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 146,7 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 150,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 144,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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