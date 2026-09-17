Segnali d'acquisto per NN Group
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo assicurativo olandese, tra i titoli dell'indice AEX, con una variazione percentuale dell'1,42%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di NN Group suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 80 Euro, con stop loss stimato in area 76,8 Euro, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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