Commissione UE invia al Consiglio l'accordo commerciale con l'India per la firma

(Teleborsa) - La Commissione europea ha presentato al Consiglio le proposte per la firma e la conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e l'India, richiedendo l'autorizzazione a procedere in tal senso. Se autorizzato dal Consiglio, si tratterà del più grande accordo commerciale mai concluso sia dall'UE che dall'India. Parallelamente, le autorità indiane stanno svolgendo le proprie procedure interne di ratifica.



Una volta adottato ed entrato in vigore, l'accordo migliorerà l'accesso al mercato, ridurrà i dazi, eliminerà barriere commerciali ingiustificate e garantirà regole prevedibili per gli scambi e gli investimenti tra l'UE e l'India. L'UE e l'India scambiano già beni e servizi per un valore superiore a 180 miliardi di euro all'anno, sostenendo quasi 800.000 posti di lavoro nell'UE. L'accordo eliminerà o ridurrà i dazi sul 96% delle esportazioni di merci dell'UE verso l'India. Nel complesso, le riduzioni tariffarie comporteranno un risparmio di circa 4 miliardi di euro all'anno in dazi sui prodotti europei. L'accordo faciliterà l'accesso delle imprese europee al mercato indiano e consentirà loro di competere in condizioni di maggiore parità, garantendo al contempo ai consumatori una scelta più ampia e prezzi più competitivi.



La proposta è in linea con la procedura accelerata delineata all'inizio dell'anno dal Commissario per il Commercio e la Sicurezza economica, Maros Sefcovic, che mira ad accelerare l'attuazione degli accordi di libero scambio, un aspetto cruciale in un momento di incertezza geopolitica e di crescente pressione sul sistema commerciale globale.



"Il nostro obiettivo è stato chiaro fin dall'inizio: garantire che imprese e cittadini possano toccare con mano i benefici di questo storico accordo di libero scambio il più rapidamente possibile - ha commentato Sefcovic - Le tempistiche sono fondamentali; ecco perché stiamo dando seguito all'impegno presentando al Consiglio le proposte per la firma e la conclusione in tempi record. Questo accordo unisce due delle più grandi economie mondiali: un mercato di 2 miliardi di persone che rappresenta circa un quarto del PIL globale. Molto presto inizierà a creare nuove opportunità sia per il commercio che per gli investimenti".



(Foto: Photo by François Genon on Unsplash)

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