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FIEE SGR acquista la maggioranza di Biomethan Holding con investimento da 42 milioni di euro

Economia, Energia
FIEE SGR acquista la maggioranza di Biomethan Holding con investimento da 42 milioni di euro
(Teleborsa) - FIEE SGR, tra i principali e primari operatori finanziari a livello europeo dedicati alla transizione energetica, sigla la sua prima operazione italiana nel biometano: FIEE Energy Transition Fund III (ETF III), terzo fondo della SGR, ha acquisito la maggioranza di Biomethan Holding, piattaforma italiana del Gruppo Cambium (Cambium) attiva nello sviluppo e nella gestione di impianti di biometano.

L'operazione è stata realizzata tramite un aumento di capitale per un commitment complessivo pari a 42 milioni di euro con l'obiettivo di supportare la crescita di medio-lungo periodo di Biomethan Holding in partnership con Cambium. Il perimetro iniziale comprende 6 progetti in fase avanzata (ready-to-build) localizzati tra Sicilia, Puglia e Campania, con una capacità nominale aggregata di 3.000 Smc/h e una produzione annua attesa a regime di circa 267 GWh di biometano. Tutti i sei progetti hanno ottenuto il titolo autorizzativo e l'ammissione allo schema del DM 2022; la loro entrata in esercizio è prevista nel corso del primo semestre del 2028.

"L'ingresso nel biometano in Italia completa il posizionamento di FIEE SGR nella filiera dei gas rinnovabili - commentano Andrea Marano, Raffaele Mellone e Andrea Longatti, co-Amministratori Delegati e Founding Partner di FIEE SGR - Dopo l'esperienza spagnola con Naturmet, replichiamo con Biomethan Group lo stesso approccio che ci contraddistingue: individuare i segmenti con il maggior potenziale ancora inespresso e affiancare operatori industriali capaci di trasformarlo in progetti realizzati e in produzione. Il biometano risponde contemporaneamente a tre priorità del Paese - decarbonizzazione, economia circolare e sicurezza energetica - e l'Italia offre, oggi, uno dei quadri regolatori più attrattivi d'Europa".
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