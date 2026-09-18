Attese positive per Astera Labs

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Brillante rialzo per la società che fornisce soluzioni di connettività basate su semiconduttori per infrastrutture cloud e di intelligenza artificiale , parte del Nasdaq 100 , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 9,06%.





Operatività odierna:

Lo status tecnico di Astera Labs favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 293,6 USD con stop loss fissato a quota 242,4 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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