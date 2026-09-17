Il Dow Jones chiude in netto calo dopo la Fed, tiene il Nasdaq

(Teleborsa) - Chiusura in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,21% sul Dow Jones : l' indice americano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, depressa nel finale l' S&P-500 , che chiude sotto i livelli della vigilia a 7.552 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (+0,02%); leggermente negativo l' S&P 100 (-0,41%).



Dopo una reazione inizialmente piatta alla decisione della Fed per un rialzo dei tassi dopo tre anni a causa dei timori per un'inflazione persistente, gli indici hanno imboccato la strada dei ribassi, mentre il presidente della banca centrale Kevin Warsh parlava in conferenza stampa dei rischi legati all'inflazione, lasciando la porta aperta ad almeno un altro intervento entro fine anno.



In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-2,97%), finanziario (-1,62%) e materiali (-0,73%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Honeywell International (+2,07%), Nvidia (+0,82%), Merck (+0,78%) e Walt Disney (+0,54%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su IBM , che ha terminato le contrattazioni a -4,38%.



Sensibili perdite per Goldman Sachs , in calo del 3,96%.



Sotto pressione American Express , con un forte ribasso del 3,70%.



Soffre Boeing , che evidenzia una perdita del 3,69%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Lumentum Holdings (+9,59%), Astera Labs (+6,59%), Axon Enterprise (+5,96%) e SpaceX (+5,15%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Diamondback Energy , che ha chiuso a -8,03%.



Preda dei venditori Old Dominion Freight Line , con un decremento del 3,66%.



Si concentrano le vendite su Paccar , che soffre un calo del 3,46%.



Vendite su Intuit , che registra un ribasso del 3,38%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati nordamericani:



Giovedì 17/09/2026

14:30 USA: PhillyFed (atteso 30 punti; preced. 47,4 punti)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 206K unità)

14:30 USA: Permessi edilizi (atteso 1,41 Mln unità; preced. 1,44 Mln unità)

14:30 USA: Apertura cantieri (atteso 1,32 Mln unità; preced. 1,24 Mln unità)

16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso 2%; preced. -2,3%)



Venerdì 18/09/2026

15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 1,1%)

15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%).

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