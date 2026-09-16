Wall Street perlopiù sopra la parità dopo l'annuncio sui tassi

(Teleborsa) - I listini USA proseguono prevalentemente positivi, seppur cauti,
dopo che la Federal Reserve ha deciso, all'unanimità e come ampiamente previsto, di alzare i tassi di 25 punti base portandoli al 3,75-4%
.
La banca centrale ha spiegato che l'inflazione rimane elevata
e che le misure adottate oggi contribuiranno a un più rapido ritorno all'obiettivo del 2% fissato dal FOMC, il quale garantirà la stabilità dei prezzi.
Il dot plot
indica che la maggioranza dei funzionari prevede di aumentare il costo del denaro almeno un'altra volta entro la fine del 2026
.
Nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones
che si attesta sui valori della vigilia a 51.994 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l'S&P-500
, che si porta a 7.604 punti.
Leggermente positivo il Nasdaq 100
(+0,62%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,26%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti informatica
(+0,70%), sanitario
(+0,55%) e beni industriali
(+0,44%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia
(-2,04%) e finanziario
(-0,79%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Honeywell International
(+2,24%), Nvidia
(+1,67%), Walt Disney
(+1,58%) e Caterpillar
(+1,01%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su IBM
, che ottiene -3,23%.
Seduta negativa per American Express
, che mostra una perdita del 2,59%.
Sotto pressione Chevron
, che accusa un calo del 2,01%.
Sottotono Boeing
che mostra una limatura dell'1,40%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Lumentum Holdings
(+10,76%), Astera Labs
(+7,31%), Axon Enterprise
(+6,64%) e Intel
(+5,27%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Diamondback Energy
, che ottiene -6,97%.
Scivola Old Dominion Freight Line
, con un netto svantaggio del 3,08%.
In rosso MicroStrategy Incorporated
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,75%.
Spicca la prestazione negativa di Paccar
, che scende del 2,33%.