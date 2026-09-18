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"Buy" per AMETEK

Finanza
"Buy" per AMETEK
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Seduta vivace per il produttore di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici, tra i titoli dell'indice S&P-500, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,92%.


Operatività odierna:
Le azioni di AMETEK, su questi prezzi fissati a 234,3 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 73,05 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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