"Buy" per AMETEK

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Seduta vivace per il produttore di strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici , tra i titoli dell'indice S&P-500 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,92%.





Operatività odierna:

Le azioni di AMETEK , su questi prezzi fissati a 234,3 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 73,05 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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