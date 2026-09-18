Chip e intelligenza artificiale in un Cash Collect: il caso DE000UR27820

Premi mensili dell'1,02% con effetto memoria su AMD, ASML, Meta e STM, struttura quanto, autocall da marzo 2027 e capitale protetto fino a -60%.

(Teleborsa) - Il nuovo Cash Collect Worst Of Quanto Autocallable emesso da UniCredit Bank GmbH con ISIN DE000UR27820 arriva sul mercato in una delle fasi più delicate per il comparto tecnologico degli ultimi due anni. La denominazione dello strumento - UCH CC AMD/ASML/META/STMMI 40 210928 - ne sintetizza l'architettura: quattro azioni sottostanti, una barriera sul capitale al 40% del valore iniziale e una scadenza fissata al 21 settembre 2028. I certificati sono quotati sul SeDeX di Borsa Italiana dall'11 settembre, con barriera sul capitale al 40%, premi con effetto memoria e scadenza a settembre 2028.



Il contesto: tassi in rialzo e nervosismo sull'AI

La cornice macro è cambiata rapidamente. Il 16 settembre la Federal Reserve ha alzato i tassi di 25 punti base, portando il costo del denaro dalla forchetta 3,50%-3,75% a quella 3,75%-4%: si tratta del primo aumento da luglio 2023, dopo sei tagli per complessivi 175 punti base, e la banca centrale prevede un ulteriore rialzo entro fine anno per contrastare l'inflazione. Secondo l'economista di PIMCO Tiffany Wilding, il FOMC ha giustificato la decisione come un tentativo di "favorire un ritorno più tempestivo all'obiettivo del 2%". Sul fronte azionario, il settore dei chip ha già mostrato la propria fragilità: l'indice dei semiconduttori PHLX ha ceduto il 5,4% in una singola seduta, riducendo il guadagno 2026 al 58%, con Nvidia in calo del 2,6% e Broadcom, Micron e AMD in flessione di circa il 4% ciascuna, mentre il greggio sopra i 100 dollari ha alimentato la pressione inflazionistica in vista della riunione della Fed. Nella seduta odierna il clima appare più costruttivo: S&P 500 in area 7.638 punti (+1,1%), Nasdaq 100 stabile sopra quota 29.400 e EUR/USD a 1,1456.



Protezione e rendimento La struttura è quella classica del worst of: ogni diritto dipende dal titolo con la performance peggiore rispetto al fixing iniziale del 14 settembre 2026. Ogni mese, se il peggiore dei quattro titoli è pari o superiore al 50% del valore iniziale, il certificato paga il premio mensile, pari a 1,02 euro ogni 100 euro di nominale per il paniere con AMD, ASML, Meta Platforms e STMicroelectronics, ossia il 12,24% su base annua lorda. La prima osservazione è fissata al 15 ottobre 2026, con pagamento il 22 ottobre, e grazie all'effetto memoria un premio non pagato non è perso in via definitiva, ma può essere recuperato se in una data successiva il titolo peggiore torna sopra la soglia. Rilevante anche l'opzione quanto: in ciascun paniere due titoli sono quotati in dollari e due in euro, ma la struttura Quanto fa sì che il risultato dipenda solo dall'andamento percentuale dei titoli e non dai movimenti del cambio.



Durata e possibile scadenza anticipata

La vita massima è di due anni, ma il prodotto può estinguersi prima: il rimborso anticipato è attivo dal 18 marzo 2027, con trigger al 95% e step-down di un punto al mese fino al 78%. Il meccanismo step-down rende progressivamente più probabile il richiamo, monetizzando il rendimento in scenari laterali o moderatamente rialzisti, ma espone al rischio di reinvestimento in caso di richiamo precoce.



I sottostanti

AMD è il nome più esposto al ciclo degli acceleratori per l'intelligenza artificiale. Nel primo trimestre 2026 il gruppo ha riportato un EPS di 1,37 dollari su ricavi per 10,3 miliardi (+38% su base annua), con il segmento Data Center in crescita del 57%, mentre il secondo trimestre 2026 ha segnato ricavi record per 11,5 miliardi di dollari, con il data center più che raddoppiato su base annua. La variabile chiave resta l'esecuzione del ramp-up della famiglia MI400 e delle piattaforme rack-scale Helios, con clienti del calibro di OpenAI e Anthropic. Il titolo tratta sul mercato italiano attorno a 476,8 euro (+0,4%).



ASML è il collo di bottiglia tecnologico dell'intera filiera. Nel secondo trimestre 2026 il gruppo di Veldhoven ha realizzato un fatturato netto di 9,33 miliardi di euro e ha alzato la guidance annua a 43-45 miliardi, con margine lordo atteso tra il 54% e il 56%, contro la precedente indicazione di 36-40 miliardi. Il rischio principale è regolatorio: nel 2025 la Cina pesava circa un terzo delle vendite e, con le regole attuali, è attesa scendere verso il 20% nel 2026. Quotazione in area 1.420 euro.



Meta Platforms è l'unico non-chip del paniere, ma è dal lato della domanda il finanziatore del ciclo. Nel secondo trimestre 2026 i ricavi hanno raggiunto 60,8 miliardi di dollari, in aumento del 28% annuo, ma il titolo ha ceduto fino al 10,4% per la contrazione degli utili e l'assorbimento di cassa legato agli investimenti in AI. Per l'intero esercizio il gruppo stima spese totali tra 165 e 169 miliardi di dollari e capex tra 130 e 145 miliardi. Sul fronte legale, la società ha accettato di pagare fino a 16,68 miliardi di dollari per chiudere le accuse mosse dagli stati americani sulla sicurezza dei minori sulle proprie piattaforme. Prezzo attuale intorno a 602,6 euro (+2,4%).



STMicroelectronics è il sottostante con la maggiore componente ciclica. Il secondo trimestre 2026 si è chiuso con ricavi netti per 3,49 miliardi di dollari (+26%), margine lordo del 34,8%, utile operativo di 187 milioni e utile netto di 222 milioni; la società stima per il quarto trimestre ricavi superiori a 4 miliardi, trainati dai programmi con i clienti dei data center per l'IA e dalle comunicazioni satellitari LEO. La reazione del mercato è stata però severa: il titolo è arrivato a perdere il 17,7% nonostante il ritorno all'utile, con Citi che ha apprezzato l'aumento delle previsioni sui ricavi data center, oltre 1 miliardo nel 2026 e ben oltre 2 miliardi nel 2027. Attuale quotazione 43,19 euro (+1,7%).



Scenari a scadenza

Alla valutazione finale del 21 settembre 2028, con pagamento il 28 settembre, gli scenari sono tre: se il peggiore dei quattro titoli è pari o superiore al 50% del valore iniziale, il certificato rimborsa 100 euro più l'ultimo premio e gli eventuali premi non ancora pagati; se si colloca tra il 40% e il 50%, rimborsa 100 euro senza l'ultimo premio; se è sotto la barriera del 40%, il rimborso segue la performance del titolo peggiore, con 30 euro a fronte di un ribasso del 70%. La barriera profonda riduce la probabilità dell'ultimo scenario, ma non elimina il rischio di perdita del capitale.



Andamento e riepilogo Sul secondario lo strumento si muove ancora in prossimità della pari: il prezzo di riferimento odierno è 100,02 euro, con scambi in area 100,35-100,89, coerente con quanto osservato in avvio di negoziazione, quando i due certificati quotavano intorno ai 100 euro del prezzo di emissione. Il profilo rischio/rendimento è chiaro: cedola elevata in cambio della rinuncia all'upside azionario e dell'esposizione al credito di UniCredit Bank GmbH. Come ricorda l'emittente stesso, un premio annuo lordo tra il 12,24% e il 14,52% non è un rendimento garantito, ma il compenso per un'esposizione worst of su quattro titoli di un settore tra i più volatili del mercato. Il quadro fondamentale del comparto resta solido - secondo una ricerca di UniCredit firmata dall'Equity Specialist Giovanni Mazzariello, Amazon, Alphabet, Meta e Microsoft investiranno tra i 710 e i 725 miliardi di dollari in capex nel 2026, circa il 75% in più rispetto al 2025 - ma la sensibilità del paniere a una revisione al ribasso delle aspettative sull'AI, in un contesto di tassi in risalita, resta il principale fattore di rischio da monitorare.

Il presente articolo ha finalità meramente informative e non costituisce consulenza né sollecitazione all'investimento.

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