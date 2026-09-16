ByteDance, fatturato +30% ma l'utile cala a 20 miliardi di dollari nel primo semestre, pesano i costi per l'AI

(Teleborsa) - ByteDance, la società controllante di TikTok, ha archiviato il primo semestre 2026 con ricavi aumentati di circa il 30% annuo a 120 miliardi di dollari e superando per la prima volta quello registrato da Meta nello stesso periodo.



E' quanto emerge da fonti di stampa, aggiungendo che le attività all'estero hanno contribuito per oltre il 30% del fatturato totale e con l'e-commerce dell'app che si è affermato come motore chiave della crescita.



Per contro, l'utile netto è sceso di una percentuale "single-digit" a circa 20 miliardi di dollari, con un net margin in calo al 16,7%, scontando l'aumento dei costi per infrastrutture e modelli di intelligenza artificiale, settore nel quale l'azienda ha recentemente ottenuto un prestito bancario da circa 30 miliardi di dollari.

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